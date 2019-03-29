BİK Müdürü Abacı'dan genelge teşekkürü

Abacı, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bazı kamu kurum ve kuruluşların, ihalelerin bedelini bölerek veya doğrudan temin ile alım yapmaya başlamaları üzerine, Malatya Gazeteciler Cemiyeti 2. Başkanı Ali Er, Malatya Gazete ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı ile birlikte Malatya Valisi Aydın Baruş ile yaptığımız görüşmeler sonucu, Malatya Valiliği konu hakkında genelge yayınladı. Ayrıca, Malatya'ya bağlı Şube Elazığ için de girişimlerde bulunup, Elazığ Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semir Erdem ile telefonla görüşüp, Malatya'daki çalışmayı anlatıp, Elazığ Valisi ile randevu alınması halinde birlikte Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile görüşebileceğimizi ilettim. Bunun üzerine Erdem, Elazığ Valisi Kaldırım ile temasa geçti. Elazığ Valiliği de genelge yayınladı. Böylece Malatya ve Elazığ Valilikleri, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdikleri genelgelerde, ihalelerin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılması hatırlatıldı. Özellikle yerel gazeteler için önem arz eden resmi ilanların azalması ve bu noktada kanunun ihlal edilmemesi için yaptığımız girişimlerle Valilerimizin genelge ile resmi kurum ve kuruluşları uyarması önemlidir. Bu konuda Basın İlan Kurumu olarak her zaman üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.