BİK Müdürü Abacı'dan Güder'e ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e, ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Hepimizin ortak amacı Battalgazimize hizmet etmek, Battalgazimizde yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini, yaşam standardını yükseltmek. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Malatya'mızda yüzde 70'in üzerinde bir oy alarak bu makama bizleri seçen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Halkımız her şeye layıktır, bu halk için neler yaparsak yapalım azdır. İnşallah bu minval üzerinde yolumuza devam edeceğiz. Halka hizmet etmede, Malatyamız için ne yapmamız gerekiyorsa, ortak aklı ön plana alarak görüş birliğini, istişare kültürünü oluşturarak, geliştirerek, Battalgazi'mize hizmet etme yolunda elimizden gelen çaba ve gayreti sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BİK Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı da, belediyeler ile halk arasında köprü görevi yapan ve hizmetleri halka duyuran basının önemini anlatıp, BİK'in çalışmaları hakkında bilgi aktardı.

BİK'in Elazığ Şubesi'nin kapanarak Malatya'ya bağlandığını, Tunceli'nin ulusal ilanlarına Malatya Şube olarak baktıklarını, bu nedenle BİK Malatya Şubesi'nin bir nevi bölge konumuna geldiğine işaret eden Nihat Abacı, resmi ilanlarda aracılık eden BİK'in aynı zamanda, yılda bir kez gazeteci derneklerine karşılıksız para ve gazete çalışanlarına da faizsiz kredi verdiğini söyledi. Devlet adına gazeteleri de denetlediklerini ifade eden Nihat Abacı, basın çalışanları için zaman zaman eğitim programı düzenlediklerini de ifade etti. Abacı, gelişen dijital teknoloji ve basının durumu hakkında da fikir alış verişinde bulundu. Gazeteleriun aynı zamanda web haber sitelerinin de bulunduğunu hatırlatan Abacı, bir yandan da gazetelerin kendilerini dijital mecraya hazırladığını kaydetti.

Abacı, ziyarette Güder'e, BİK yayınlarından, “Salık Veren Muhibban” kitabını hediye etti.