İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BİK Müdürü Kuru'dan MGTC'ye ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Malatya Müdürü Yaşar kuru, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyetini (MGTC) ziyaret etti.


Ziyarette konuşan MGTC Başkanı Fatih Avcı, “Basın İlan Kurumuna bağlı olarak Malatya'da ilan alan gazetelerimiz var, onlar da önemli bir görevi icra ediyorlar. Gazetelerimizin denetlenmesi noktasında teşvik edici yöntemleri var farklı kurumlar olabiliriz ama aynı gemide yol aldığımız ve gazetecilik mesleğini icra ederken birlikte olduğumuz kurumlardan bir tanesi Basın İlan Kurumu. Kendilerine uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.


Basın İlan Kurumu Müdürü Yaşar Kuru ise , “Birlikte hareket ederek gazeteci arkadaşlarımızın sorunlarını her daim çözüm aramak için elimden geleni yapacağım Malatya basını belli bir seviyede daha da iyi olacak” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.