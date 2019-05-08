BİK Müdürü Nihat Abacı emekli oldu

Çeyrek asırlık gazetecilik döneminden sonra 2015 yılından itibaren BİK Malatya Şube Müdürlüğü görevine getirilen Abacı, BIK ile karşılıklı anlaşma sonucu emekliye ayrıldı.

BIK'te görev yaptığı 4 yıllık surede, basın için birçok sosyal sorumluluk projesi uygulayan Abacı, yerel gazete satışlarının arttırılması için kampanya, basın mensuplarına eğitim, basın mensuplarının hastanelerden ve yasam merkezinden indirimli yararlanması, sosyal sorumluk projesi, kan bağışı gibi çalışmalara imza attı. Basına ve Malatya'ya yıllarca hizmet veren Abacı, bugüne kadar kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti.

Öte yandan Abacı'nın yerine önümüzdeki günlerde atama yapılacak.