İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

BİK Müdürü Nihat Abacı emekli oldu

Basın ilan Kurumu (BİK) Malatya Müdürü Nihat Abacı emekli oldu.


Çeyrek asırlık gazetecilik döneminden sonra 2015 yılından itibaren BİK Malatya Şube Müdürlüğü görevine getirilen Abacı, BIK ile karşılıklı anlaşma sonucu emekliye ayrıldı.


BIK'te görev yaptığı 4 yıllık surede, basın için birçok sosyal sorumluluk projesi uygulayan Abacı, yerel gazete satışlarının arttırılması için kampanya, basın mensuplarına eğitim, basın mensuplarının hastanelerden ve yasam merkezinden indirimli yararlanması, sosyal sorumluk projesi, kan bağışı gibi çalışmalara imza attı. Basına ve Malatya'ya yıllarca hizmet veren Abacı, bugüne kadar kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti.


Öte yandan Abacı'nın yerine önümüzdeki günlerde atama yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.