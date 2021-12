Bilardo şampiyonasının açılışını Başkan Güder gerçekleştirdi

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Pandemi nedeniyle uzun süre sosyal faaliyetlerden uzak kalan vatandaşlar için Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Arslantepe 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın startını verdi.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Arslantepe 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın startı verildi. Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran ile birlikte şampiyonanın açılış vuruşunu gerçekleştiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sanatsal ve sportif etkinlere büyük önem verdiklerini belirterek, pandemi nedeniyle uzun süre sosyal faaliyetlerden uzak kalan vatandaşlar için güzel bir organizasyona imza attıklarını ifade etti. Bilardo severlerin ücretsiz olarak katılım sağladığı şampiyonada dereceye girenlere ise para ödülü takdim edilecek.

“Battalgazi'de güzel bir organizasyona imza atıldı”

Battalgazi'de güzel bir organizasyona imza atıldığının altını çizen Türkiye Bilardo Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Murat Bayram, “Battalgazi'de çok güzel bir organizasyona imza attığı için öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e çok teşekkür ediyoruz. Bilardo sporumuz bir kahve oyunu değil artık, bir spor olarak günümüzde yer alıyor. Bu tür organizasyonların devamının gelmesini temenni ediyorum. Örnek bir organizasyon ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Sporun gelişiminde başkanımızın büyük destekleri var”

Bilardo branşının gelişimi açısından bu tür organizasyonların önemine değinen Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, “Öncelikle bilardo alanında sporumuzun gelişmesi noktasında son yıllarda çok güçlü alt yapı ve üst yapıyla çalışmalarımız var. Battalgazi Belediyemizde bu noktada sporun gelişimi noktasında büyük destekleri var. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e sizlerin huzurunda çok ama çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sporun ve sporcunun her daim yanındayız”

Battalgazi Belediyesi olarak her daim sporun ve sporcunun yanında olduklarına vurgu yapan Güder, “2021 yılı Malatya'mız için gerçekten gençlik ve spor yılı olmuş oldu. Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'nun talimatlarıyla Malatya'mızda özellikle sporda gençlere ulaşma noktasında önemli yatırımlar gerçekleştirildi. 2021 yılı Malatya için gençlik ve spor yılı olacak diye söz vermişti ve öyle de oldu. Bir yandan spor tesislerimizin sayısını arttırırken diğer yandan da gençlerimizi farklı spor branşlarıyla tanıştırmak için Battalgazi Belediyesi olarak etkinlikler düzenliyoruz. Bu etkinliklerin devamını sağlamak noktasında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bizler gençlerimizin arzu ettiği yerlerde vakitlerini geçirmelerini istiyoruz. Geçirmiş oldukları vakitlerde de bulundukları mekanların kendilerine katkı sağlamasını hedefliyoruz. Federasyonumuz ile birlikte bugünde güzel bir Şampiyonaya imza atıyoruz. Bilardo bir spor çeşididir. Son yıllarda spor dalları içinde önemli bir yer kaplamaya başlamıştır. Şu anda, Avrupa'nın en çok ilgilenilen 5 sporu arasındadır. Kişinin konsantrasyonunu sağlar. Fiziksel ve geometrik zekayı ve yarışma psikolojisini geliştirir. Hızlı ve doğru karar vermeyi sağlar. Battalgazi'mizde bugüne kadar birçok branşta etkinliğe imza atmıştık ve bugünde bilardo branşında farkındalık oluşturmak için bu şampiyonayı düzenledik. Şampiyonaya katılım yoğun olmuş ve bu bizleri çok mutlu etti. Battalgazi Belediyesi olarak sporun ve sporcunun her daim yanındayız” ifadelerine yer verdi.

“Malatya'mızda bilardonun yaygınlaştırılması gerek”

Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutacak tüm organizasyonların takdire şayan organizasyonlar olduğunu aktaran Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “İl temsilcimiz ve başkanımızın da belirttiği gibi güzel bir farkındalık etkinliğine imza atılmış. Bilardonun bir kahve oyunu olduğu algısını zihinlerden çıkartıp, bir spor branşı olduğunu anlatan bir organizasyon olmuş. Çok hoşuma giden bir organizasyon düzenlenmiş. Evet bilardo bir spordur. Dolayısıyla bu spor branşıyla gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak duracağına canı gönülden inanıyorum. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacak tüm organizasyonların destekçisiyiz. Bilardo spor branşını Malatya'mızda yaygınlaştırmamız gerekli. Düzenlenen bu organizasyonun da bilardo spor branşının yaygınlaştırılmasına katkı sunması açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şampiyonanın ilçemize hayırlar getirmesini diliyor, herkese saygı ve sevgi iler selamlıyorum” diye konuştu.