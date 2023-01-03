İhlas Haber Ajansı

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Bilek Güreşinde Türkiye Şampiyonası için ter döktüler

Malatyalı 2 liseli sporcu, Bilek Güreşinde bölge şampiyonasında başarı gösterip Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde ettiler.


Liseli gençler Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası müsabakaları Mardin'de yapıldı. İki gün süren Liseli Gençler Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası müsabakalarına Malatya'yı temsilen katılan sporculardan, Şehit Barış Aybek Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Abdulsamet Kubat birinci, İbni Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ali Siğerdemir ikinci olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar.


Bölge birincisi Kubat ile ikincisi Siğerdemir'in, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve spor Müdürlüğü tarafından da ödüllendirilecekleri kaydedildi.

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