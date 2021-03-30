Bilimsel projelerde destek ve burs fırsatları

Dr. Ahmet Kızılay'ın katıldığı çevrim içi toplantıda, bilimsel proje ve araştırma alanındaki destekleri ile burs fırsatları ele alındı.

Üniversiteler Ufuk Avrupa Programı Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, Dış İşleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakçı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Rahmi Er, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversite rektör ve rektör yardımcıları ile bilimsel araştırma kurumları yöneticileri katıldı.

Üniversite ve bilimsel araştırma kurumları yöneticilerine Ufuk Avrupa Programının tanıtıldığı toplantıda, ayrıca programın bilimsel proje ve araştırma alanındaki destekleri ile burs fırsatları ele alındı. Toplantı, Ufuk Avrupa Programı deneyimine sahip üniversitelerin tecrübelerini aktarması ve program hakkında genel değerlendirmenin yapılmasıyla son buldu.