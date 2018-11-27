BİLSAM konferanslar serisi başladı

BİLSAM İbn Haldun Sosyal Araştırmalar Merkezi Birimi tarafından organize edilen konferanslar serisinin ilki Araştırmacı-Yazar Burhan Kavuncu'nun konuşmacı olarak katıldığı "Doğu Türkistan'da Ne Oluyor" konusuyla başladı.

BİLSAM'da gerçekleşen konferansta konuşan Burhan Kavuncu, Doğu Türkistan'ın siyasi ve fizyolojik yapısından bilgiler verdi. Kavuncu, "Bir halkın aydınlarını yok ederseniz, o halkın direnme gücünü de yok edersiniz” dedi. Kavuncu, “Bizim en büyük fitnemiz kendi aramızdaki ihtilaflarken en büyük özelliğimiz ise gördüğümüz zulümleri haykırmaktır. Dünya, Doğu Türkistan'a neden sessiz kaldı ve kalıyor. Oysaki Doğu Türkistan, dinini ve kimliğini yaşamak isteyen bir halktır" ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren konferans, soru cevap kısmıyla son bulurken program sonunda Burhan Kavuncu'ya günün anısına İş Adamlarından Namık Şahin tarafından kayısı takdim edildi.