BİLSAM'da muhacir ensar buluşmaları

Programa Afganistan ve Yemen ülkeleri başta olmak üzere 12 ülkeden öğrenci katıldı. Programda BİLSAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. İbrahim Gezer, Yönetim Kurulu Üyesi Yelda Polat, İbn Haldun Sosyal Araştırma Merkezi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sağlam, Muhacir Akademi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi İsmail Söylemez ve Muhacir Akademi Koordinatörü Sariye Uzan selamlaşma konuşması yaptı.

Muhacir Akademi Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi İsmail Söylemez, Muhacir Akademi faaliyetlerini anlatarak, “2018 yılında BİLSAM bünyesinde kurulmuş olan Muhacir Akademi, başta uluslararası öğrenciler olmak üzere ilimizde yaşamakta olan tüm misafirlerimize yönelik eğitim, rehberlik ve oryantasyon hizmeti sunmayı amaçlamaktadır. Üniversite veya alt kademe eğitimi için ilimizde bulunan öğrencilerimize Türkçe eğitimi hizmeti sunmanın yanı sıra şehrimizde ikamet etmekte olan farklı ülkelerden tüm ailelerimize yönelik olarak da planlanan Türkçe ve kültür kurslarımız, öğrencilerimizin kadim Anadolu kültürüyle tanışmalarına ve Malatya şehir hayatıyla kaynaşmalarına; sağlık, ulaşım ve alışveriş gibi temel ihtiyaçlarını giderebilecek seviyeye gelmelerini hedeflenmektedir. Muhacirlerin şehirle bütünleşebilmesi, ayrımcılığa maruz kalmaması, sorunlarını kendi başlarına çözebilmeleri de bu eğitimin temel hedefleri arasındadır. Eğitimin önemli amaçlarından birisi de Muhacir ve Ensar arasında bir kültür köprüsü kurmak, yerleşik halkın da kültürlenme yoluyla misafirlerden istifa etmelerine imkân sunmaktır. Muhacir Akademi kısa bir süre önce kurulmasına rağmen hızlı bir şekilde kurumsallaşarak çalışmalarına başlamıştır. Akademi bünyesinde Eğitim işleri Koordinatörlüğü, Kültür İşleri Koordinatörlüğü, ARGE Birimi ve Sosyal Medya tanıtım birimi kurulmuştur. Eğitim Koordinatörlüğü, Yabancılara Türkçe kurslarını düzenlemektedir. Halihazırda 12 sınıfımızda çeşitli düzeylerde aktif olarak eğitime devam edilmektedir. Sınıflarımız ortalama 15'er kişiden oluşmaktadır. Öte yandan ön kayıtlarını yaptırmış sınıf açılmasını bekleyen 250 civarında öğrencimiz vardır. Eğitim Koordinatörlüğü de 25 öğretmenimizin bir araya gelmesiyle kurulmuş ve eğitim hizmetlerine başlamıştır. Eğitim Koordinatörlüğü YÖS atölyesini açmıştır. YÖS kursu, üniversitede öğrenim görmek isteyen öğrencilerimizi Yabancı Öğrenci Sınavlarına hazırlamayı hedefleyen bir eğitim süreci planlamasıdır. Bu planlama, Eğitim+ Etüt + Kaynak +Tercih Danışmanlığı şeklinde bir eğitim öğretim dönemi süren bir süreçten oluşmaktadır. Bu kursumuzda 20'yi aşkın kardeşimiz eğitime devam etmektedir. Muhacir Akademi Kültür İşleri Koordinatörlüğü de akademinin kültürel etkinliklerini planlamakta ve yürütmektedir” şeklinde konuştu.

Söylemez, “İlimizde, mukim, okumakta olan veya okumaya hazırlanmakta olan çok farklı ülkelerden muhacir öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bu ülke yerel dillerinde dil tanıtımı esaslı küçük ölçekli/temel seviyede dil seminerleri/kursları hedeflenmektedir. Kursları/Seminerleri muhacir öğrenciler verecektir. Arapçadan Farsçaya, Urduca'dan Tayca'ya, Endonezyaca'dan, Habeşçe'ye, ümmet coğrafyasının tüm renkleriyle tanışmak ve tanıtma amacını güden bu program bünyesinde misafirlerimiz haftada bir gün bir iki saat kendi dillerinde de dil kursları vermektedir. Kültür İşleri Koordinatörlüğü ayrıca Beynelmilel Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi çalışmalarına başlamıştır. Uluslararası Çok Dilli Edebiyat Dergisi olan Beynelmilel Kültür, Sanat ve Edebiyat dergisi, ilimizde bulunan muhacir öğrencilerin kendi dillerinde yazdıkları metinlerin yanı sıra kendi dillerinden Türkçeye tercüme ettikleri metinlere yer veren uluslararası çok dilli bir edebiyat dergisidir. BİLSAM Muhacir Akademi Kültür İşleri Koordinatörlüğü, Muhacir Entelektüalizm Atölyesi bünyesinde de Entelektüel Okumalar grubu oluşturulmuş, kitap okuma ve tahlil çalışmasına başlanmıştır. Atölye bünyesinde halen ülkemizde yaşamakta olan şair, yazar, akademisyen, düşünürlerden birisinin katılımı öngörülmektedir. Muhacir Akademi Muhacir Şiirler Atölyesi bünyesinde Misafir öğrenci dillerinde şiir dinletilerinin yapılması hedeflenmektedir. Arapça, Farsça, Asya ve Afrika dillerinde klasik ve modern şiir örneklerinin sunumu amaçlanmaktadır. Türkçe kurslarının mezuniyet merasimlerinde de muhacir öğrenciler tarafından Türkçe şiir ve müzik dinletisi planlanmaktadır” diye konuştu.