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BİMYAD'dan gazetecilere plaket

Malatya’da, BİMYAD tarafından çalışan gazetecilere plaket takdim edildi.

Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneği (BİMYAD) binasında yapılan plaket töreninde konuşan BİMYAD Genel Başkanı Selim Apohan, basın mensuplarının her zaman özverili çalıştıklarını kaydederek, “Amacımız özverili çalışan gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Halkın doğru ve hızlı haber alması adına mesai dinlemeden çalışan gazeteci meslektaşlarımıza plaket vererek kendilerini onure etmek istedik" diye konuştu.

Apohan, son yaşanan Elazığ depremi nedeniyle de Malatya ve Elazığ'da hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına da başsağlığı dileyerek, üzüntülerini de dile getirdi.

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