İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bin litre kaçak rakı ele geçirildi

Malatya’da bin litre kaçak rakı ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Malatya'da bin litre kaçak rakı ele geçirilirken, olayla ilgili 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak, sahte alkol ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip marifetiyle yürütülen çalışmalar neticesinde, Hekimhan ilçesinde 2 şahsın, evlerinde kaçak rakı imal ederek ticaretini yaptıkları bilgisi elde edildi. İl Jandarma Komutanlığınca 2 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyon sonucu bin litre Kaçak rakı ele geçirildi.


Olaylarla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.