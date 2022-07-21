Binali Yıldırım'dan hizmetlere övgü

Malatya Uluslararası Kültür Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivaline katılmak üzere Malatya'ya gelen son Başbakan AK Parti Genel Başkan Vekili aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı AK Sakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, beraberinde kalabalık bir heyetle birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

AK Parti Genel Başkan Vekili ve aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı AK Sakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet Büyükşehir Belediyesi önünde çiçekler ve Kuzey Osetya Sermat Dans grubu tarafından sergilenen gösteriyle karşılandı. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Belediye ziyareti sırasında şeref defterini de imzaladı. Ziyarete AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Malatya eski Belediye Başkanlarından Yaşar Çerçi, İlçe Belediye Başkanları, AK Parti ve MHP İl Başkanları ile Malatya protokolü katıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanmış olan Malatya Kültür Envanterini inceleyen Yıldırım, Malatya'nın tarihi ve turizmi açısından çok geniş ve güzel bir çalışma olduğunu belirterek, hazırlanan Envanterden dolayı Başkan Gürkan'ı tebrik etti. Türk Dünyası'nın AK Sakallılar Konseyi Başkanı'nı Malatya'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirten Gürkan ziyaret sırasında yapmış olduğu konuşmada, “Malatya'yı ‘İnsanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehir' diye tarif ediyoruz. Dünya'da ilk yerleşik hayatın, bürokrasi hayatının, ilk muhasebe kayıtlarının, taş devrinden demir devrine evrilme ve demirin silah olarak kullanılması ilk devlet olgusu Malatya'da zuhur etmiştir. Bunun üzerine Birleşmiş Milletler Camiası UNESCO Kültür Mirası komitesine müracaat ettiğimiz zaman buradaki bulgular dünyadaki medeniyetin ilk inkişaf ettiği yer Malatya'dır diyerek bunu tescil etmiştir. UNESCO'da dünyadaki medeniyetin başladığı yer Malatya'dır denildi. Malatya insanlık tarihi açısından önemli bir merkezdir. Türk İslam Tarihi açısından baktığımız zaman Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehir diyoruz. Anadolu'nun kapıları Malatya sancağı olarak 1071 yılından 400 yıl önce Anadolu'nun fethine başlandı. Malatya hem insanlık tarihi açısından hem Türk İslam tarihi açısından önemli bir yeri vardır. Geçmişteki büyüklerimiz burada medeniyet destanları yazmışlar, kahramanlık destanları ve ilim irfan destanları yazmışlardır. Bizler bu şehrin Şehr-ül Emin'i olarak hizmet destanları yazmakla mükellefiz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere sizlere, hükümetimize, milletvekillerimize, valimize ve Malatya'daki bütün paydaşlarımızla çok güzel birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir çalışma örneği sergilemekteyiz. Şu anda Türkiye'de en fazla yatırım yapan ilk üç Büyükşehir Belediyesi arasında Malatya Büyükşehir Belediyesi de bulunmakta. Kırsala en fazla yatırım yapan il Malatya” dedi. Gürkan konuşmasının devamında, Malatya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve yapılmakta olan hizmet ve yatırımlar hakkında da Yıldırım'a sunum eşliğinde bilgiler aktardı.

Gürkan ziyaretin anısına, Yıldırım'a kayısı, tespih ve Arslantepe'de bulunan dünyanın ilk kılıcının replikasını hediye etti.