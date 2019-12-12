Bir anahtar ile başladı, şimdi antika dükkanı açtı

Malatya'da uzun yıllar müzisyenlik yapan Lütfü Acıbucu, eski bir ev anahtarı ile başladığı antika merakını kendine dükkan açarak sürdürdü. Şimdiye kadar topladığı antika müzik eserlerini sergileyen Acıbucu'nun tek hayali ise şahsi biz müze kurmak.

Malatya'da uzun yıllar müzik sektöründe yer alan Lütfü Acıbucu, bir iş yeri kiralayarak topladığı antika eşyaları sergilemeye başladı. Gittiği tüm ülke ve illerde topladığı değişik enstrümanları yıllardır biriktirdiğini ve açtığı dükkanda sergilemeye karar verdiğini ifade eden Acıbucu, “Ben bizim evin dış kapısının anahtarı ile başladım antika merakına. Odur budur heveslenip arkadaşlarımızdan akrabalarımızdan istedim ve bende bunu hobi niyetinde bir dükkan açayım dedim” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların antikalara ilgi gösterdiğini dile getiren Acıbucu, “Bazı vatandaşlar gelerek bunları satar mısın diyor ama ben elimden geldiği kadar satmamaya çalışıyorum. Bu dükkan dışında rahmetli babamdan kalan bir dükkan var onu depo olarak kullanıyorum, orada bulunan eşyaları da getirmeyi düşünüyorum” dedi.

Hayalinin kendine ait bir müze kurmak olduğunu söyleyen müzisyen Lütfü Acıbucu, “Bunları biriktirdiğime göre ve satmayacağıma göre bir bireysel müze açmak neden olmasın. İnsanlar çıksın gelsin buraya oturalım ben onlara çoğu sanatçının müzik arşivini kitap arşivini hepsini gösterebilirim yeter ki buraya gelmeyi istesinler. Şuan burada işte çanak çömlek olsun, ışıklar olsun paralar olsun her şey mevcuttur. Benim istediğim tek bir şey var bizim Malatya'daki insanlar çatısında veya deposunda atılmaya yüz tutmuş antika eşyaları atmasın, hepsini getirsinler ben burada kendi adlarına sergileyeyim” diye konuştu.

Osmanlı'dan kalan bir tapuyu da çerçeveletip sergileyen Acıbucu, iş yerine tüm antika severleri beklediğini söyledi.