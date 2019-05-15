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Bir anlık dikkatsizlik az kalsın ölüme yol açıyordu

Malatya’da bir anlık dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkan otomobil korkulukları kırarak sulama kanalına uçtu.

Malatya'da bir anlık dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkan otomobil korkulukları kırarak sulama kanalına uçtu. Ölü ve yaralının olmadığı kazada büyük maddi hasar meydana geldi.


Kaza, Başharık Mahallesi İstanbul Evleri mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.K. yönetimindeki 44 AAV 942 plakalı otomobil sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu önce kanalın korkuluklarını kırdı sonra da kanala uçtu. Kaza sonrası araç içerisinde kalan kadın sürücüyü çevreden geçen vatandaşlar kurtardı. Ölen ve yaralananın olmadığı kazada araçta büyük çaplı hasar meydana geldi.


Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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