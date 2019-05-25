‘Bir bilenle bilge nesil' projesinde ödüller verildi

Genç Memur-Sen tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen ‘Bir Bilenle Bilge Nesil' projesinin ödül törenini Malatya'da düzenlendi.

Malatya'da 11 liseden 300 öğrenci ve 22 danışman öğretmenin katıldığı yarışmanın ödül töreni Öğretmenevinde düzenlendi. Programa AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genç Memur-Sen Genel Başkanı Eyüp Beyhan, Şair-Yazar Recep Garip, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Bingöl, Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ile çevre illerden gelen şube başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kuran tilaveti ile başlayan programda ilk olarak söz alan Genç Memur-Sen Başkanı Eyüp Beyhan, Türkiye'nin 81 ilinde örgütlenerek çok önemli faaliyetlere imza attıklarını söyledi. Genç Memur Sen'in ‘İlim, İrfan ve Hikmet Yolunda Şuurlu Gençlik' düsturuyla bir aksiyon hareketine dönüştüğünü belirten Beyhan, “Bir Bilenle Bilge Nesil projesi benimsemiş olduğumuz mücadele kültürünün bir tezahürüdür” dedi.

Daha sonra söz alan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ise sendikacılığın emek ve alın terinin karşılığının hak edene verilmesi mücadelesinin adresi olduğunu söyledi.

Diğer konuşmalarda ise projenin amacının gençliğin ihtiyaçlarını ve beklentilerini saptamak, iş birliği içinde çözüm odaklı çalışmalar yaparak, eğitim, sanat, spor, sosyal yardımlaşma gibi birçok alanda projeler üreterek destekleyici politikalar geliştirmek ve uygulamak olduğu belirtildi. Asıl hedef kitlenin ortaöğretim çağındaki gençlik olduğunun belirtildiği projede milli ve manevi değerlerine bağlı, kişisel ve sosyal yönden gelişmiş, etkin, üretken, topluma faydalı salih nesiller yetiştirmek olduğu hatırlatıldı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ayrıca danışman öğretmenlere de plaketleri verildi.