Malatya'da, “Bir Gülümseme Yeter Bize” projesi kapsamında, 10 okulda bin adet kitap hediye edilmesi ve etkinliğe bin 500 öğrencinin katılımının sağlanmasının planlandığı bildirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) Kapsamında hazırlanarak uygulanmakta olan “Bir Gülümseme Yeter Bize” isimli Projenin İlköğretim ve Orta öğretim Kurumlarının Kütüphanelerinin Desteklenmesi faaliyeti içerisinde 10 ortaokulda okuma etkinliği yapılması planlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Öğrencilerin etkinlikte polislerle birlikte 30 dakika kitap okuyacağı da belirtilen açıklamada, "Okuma etkinliğinin sonunda okul kütüphanelerine Milli eğitim bakanlığının belirlediği 100 temel eser içerisinden seçilen kitaplardan oluşan 100 kitap hediye edilmektedir. Öğrencilere etkinlik sonunda ikramda bulunularak etkinlik hatırası olarak çeşitli hediyeler sunulmaktadır. Proje kapsamanda planlanan 10 okuldan 6'sında bu etkinlik tamamlanmış önümüzdeki günlerde 4 okulda daha bu etkinlik düzenlenecektir. Toplamda 10 okulda bin adet kitap hediye edilmesi ve etkinliğe bin 500 öğrencinin katılımının sağlanması planlanmaktadır" denildi.