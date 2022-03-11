Bir günde hem yağmur hem kar hem de dolu yağdı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde aynı gün içerisinde hem yağmur hem kar hem de dolu etkili olduç

İlçede öğleden sonra başlayan yağmur etkili oldu. Bir süre sonra ise yağış kara dönüştü. kar yağışı ise zaman zaman dolu şeklinde oldu. Akşam saatlerinde yeniden bastıran kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Meteorolojik verilere göre yağışın gece de devam etmesi bekleniyor.