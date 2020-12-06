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Bir kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayının failleri tutuklandı

MALATYA-(İHA)-Malatya’da 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayında gözaltına alınan 7 şahıstan 3’ü tutuklandı.

MALATYA-(İHA)-Malatya'da 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırı olayında gözaltına alınan 7 şahıstan 3'ü tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, 21 Temmuz'da Üçbağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda çay ocağında oturan F.A.,Y.H. ile Mehmet İbiş'e motosiklet ile bölgeye gelen şüpheliler tarafından silahla ateş açıldı. Açılan ateşte yaralanan 3 kişiden durumu ağır olan Mehmet İbiş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olayın şüphelileri kaçtı.


Olayın ardından çok yönlü inceleme başlatan ekipler, olayın failleri olarak değerlendirilen, 7 kişiyi yapılan teknik ve istihbari çalışmalar neticesinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 35 adet mermi, 3 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet havalı tabanca, 38 adet av tüfeği fiseği, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet kılıç,3 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden F.G., M.G. ve S.E. tutuklanırken, M.F.A., B.S., İ.S. ve D.S. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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