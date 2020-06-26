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Bir kıvılcım motosikleti küle çevirdi

Malatya’da Bakırcılar Çarşısında kaynak yapıldığı esnada çıkan bir kıvılcımın sıçraması sonucu çıkan yangında motosiklet küle döndü.

Malatya'da Bakırcılar Çarşısında kaynak yapıldığı esnada çıkan bir kıvılcımın sıçraması sonucu çıkan yangında motosiklet küle döndü.


Edinilen bilgiye göre Bakırcılar Çarşısında sabah saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre sokaktan geçen bir motosiklet, kapı önünde yapılan kaynaktan çıkan kıvılcımın sıçraması ile alev aldı. Motosiklet sürücüsü canını zor kurtarırken, alev alan motosiklet ise çevredekilerin korku dolu bakışları arasında küle döndü.


Yanan motosiklet itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili ise inceleme başlatıldı.

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