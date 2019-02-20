“Bir Şair Bir Yazar Buluşması” devam ediyor

Kent Konseyi Toplantı Salonunda düzenlenen programa Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Şair-Yazar Fatih Kahraman, çalışma grubu üyeleri ve şiir sevenler katıldı.

Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Şair-Yazar Mehmet Fatih Kahraman, “Bir Şair Bir Yazar Buluşması” programlarının Malatyalı yazar ve şairleri tanıtmak adına önemli olduğunu belirterek, “ Şairlerimiz yerel kültürümüzün vazgeçilmez hazinesidir” dedi.

Programa hayat hikayesini anlatarak başlayan Osman Kaya, küçük yaşlarda şiir yazmaya başladığını, yazdığı şiirleri ise 2004 yılından itibaren kitaplaştırdığını belirtti. İlk şiir kitabının ‘Solgun Çiçek' olduğunu söyleyen Kaya, Sıla, Barış Gülleri, Şafağı Bekleyen Güller, Yavrum ve Malatya'nın Gülleri adlı şiir kitapları çıkardığını söyledi.

Şiir yazarken aşıkların şiirlerini örnek aldığını belirten Kaya, Aşık Garip ve Sürmeli Bey'in etkisinde kaldığını söyledi. Şiirlerinde kullandığı dilden ve işlediği temalardan bahseden Kaya, “Şiirde kafiyeden ziyade sözler önemlidir, duygularımızı, düşüncelerimizi belirtirken şiirle insanlara faydalı olabiliriz” dedi.

Şiirlerinin bir kısmını besteleyen Kaya, Kültür Bakanlığının şairler ve ozanlar listesinde kayıtlı olduğunu söyledi.

Program sonunda katılımcılar düzenlenen programdan memnun kaldıklarını ifade ederek, Malatya Kent Konseyi'ne teşekkür ettiler.