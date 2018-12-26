Malatya Kent Konseyi bünyesinde çalışmalarına devam eden Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu'nun düzenlediği, ‘Bir Şair Bir Yazar Buluşması' programı aralıksız devam ediyor.

Kent Konseyi'nde düzenlenen programa Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Şair-Yazar Mehmet Fatih Kahraman, Malatyalı şair ve yazarlar, şiire ve yazmaya ilgi duyan vatandaşlar ve konuk olarak Şair-Yazar Abdullah Tunç katıldı. Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Şair-Yazar Mehmet Fatih Kahraman, “Malatyalı şair ve yazarlar olarak kendi kendimizi ıskalamamalıyız. Bu nedenle yaptığımız toplantılara verilen kıymet aslında kendimize verdiğimiz kıymettir” diyerek şiirin hayatında önemli bir yer aldığını söyledi. Şiirin hayata bakış açısında diri bir zihin sunduğunu dile getiren Kahraman, "Şiirin şuur ile bağlantısı vardır. Ve her şey şiirin konusudur. Şairler, insanların gözden kaçırdığı şeyleri görüp onları yazar ve insanlara derin bir bakış açısı sunar" ifadelerine yer verdi.

Programa hayat hikayesini anlatarak başlayan Şair-Yazar Abdullah Tunç ise şiirin tarihsel süreç içerisinde manzumeleştiğini ve böylece halkın gözü kulağı olduğunu söyledi. Millet olarak topluma değer katarken şiirin önemli bir unsur olarak hayatta yer aldığını kaydeden Tunç, şiirlerde sembolik olarak kullanılan ifadelerin günümüzde aynı anlamı taşımadığını da ifade etti. Tunç, düşüncesini örneklendirerek trenin geçmiş dönemlerde acı, üzüntü, sevinç gibi bir yaşanmışlığın, duyguların sembolü olduğunu ve günümüz de ise aynı ifadeleri içinde barındırmadığına değindi.

Malatya adına birçok esere imza attığını ifade eden Tunç, eserlerinde kullandığı dilinden ve yazma tekniğinden bahsederek yazmış olduğu şiirleri katılımcılara okudu.

Program sonunda konferansa katılan şiire ve yazmaya merak duymuş vatandaşlar sunumlarında dolayı Abdullah Tunç'a teşekkür etti.