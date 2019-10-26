“Bir Şehit Bin Şahit” program düzenlendi

Malatya'da, “Bir Şehit Bin Şahit” konulu bir program düzenlendi.

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Malatya Şubesi işbirliğinde, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program ilgi gördü. Programa, Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Ziya Kesriklioğlu, şehit anneleri ve yakınları, gaziler, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Gözükara ve kadın meclisi üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kuran-ı Kerim Tilaveti ve şehitler için dua yapıldı.

Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Fatih Kahraman ilk konuşmayı yaptı. Kahraman, şehitlik mertebesinin öneminden bahsederek, Peygamber Efendimiz 'in şehit olanlar için söylediği sözlerden örnekler verdi.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut ise, Suriye sınırında meydana gelen terör saldırıları karşısında canını ortaya koyan güvenlik güçlerine her zaman dua ettiklerini ifade ederek, “Ordumuzun başlattığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarıyla dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyoruz. Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin terör örgütüne karşı vermiş olduğu direnişi destekliyoruz” dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit ve Dul Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Gözükara da, şehitlik makamının ve gazilik mertebesinin öneminden bahsederek, “Atalarımızın kanlarıyla aldığı ve koruduğu bu toprakları bizlerde kanımızı ve canımızı vererek korumaya devam edeceğiz” dedi.

Programda konuşan Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Şehit Hüsnü Bilgiç'in annesi Hülya Bilgiç büyük bir onur ve gurur duyduğunu belirterek, “ 100 evladım olsa hepsi vatana kurban olsun” ifadelerini kullandı.

Hakkari Şemdinli Gediktepe mevkiinde mayına basması sonucu Gazi olan Yalçın Yedek, yaşadıklarını ve duygularını anlatırken salonda duygusal anlar yaşandı. Gazi Yalçın Yedek, iki gözünü ve elini kaybettiğini belirterek “Feda ettiklerim ahirette bana şahitlik edecekler” dedi. Yedek, Şehitlerin mükafatlarını ve nasiplendikleri nimetleri duydukça “keşke şehit olsaydım” diye çok üzüldüğünü söyledi. Hülya Bilgiç ve Gazi Yalçın Yedek'e şehit yakınları ve gaziler adına bayrak takdimi yapıldı.

Programda Kent Konseyi Şairler ve Yazarlar Çalışma Grubu Temsilcisi Fatih Kahraman, grup üyeleri Sülbiye Kutlu ve Gülcan Ateş şehitler ve vatan sevgisi ile ilgili yazmış oldukları şiirleri seslendirdiler ve akabinde Çocuk Meclisi üyeleri tarafından İstiklal Marşının 10 kıtası koro halinde okundu.