İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Birbirlerini bıçaklayan çift kurtarılamadı

Malatya’da dini nikahlı oldukları öğrenilen çift birbirlerini karşılıklı olarak bıçakladı.

Malatya'da dini nikahlı oldukları öğrenilen çift birbirlerini karşılıklı olarak bıçakladı. Ağır yaralanan çift kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Malatya'da bir süredir dini nikahlı olarak yaşadıkları öğrenilen Hüseyin Ördek (45) ve Nergiz Beyaz (37) arasında tartışma çıktı. Çiftlerin birbirine karşı bıçakla saldırdığı olayda ağır yaralanan karı koca çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Ancak her ikisi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Dini nikahlı çiftin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken, olayın yaşandığı evde polis ekipleri uzun süre inceleme yaptı. Polis ekipleri delil arama çalışması yaparken, Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.