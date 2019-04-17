Birlik Vakfı yönetiminden Güder'e ziyaret

Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül ve vakıf yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, Başkan Güder'in önemli bir görevi üstlendiğini belirterek, “Esasında bu görevi 8 senedir Merkez İlçe Başkanlığı yaparak yürütüyordu. Şimdi bütün şehrin yükü üzerinde. Ben öncelikle Osman Başkanımıza Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Kendisine bu kutlu yürüyüşünde hayırlı hizmetler yapmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Birlik Vakfı olarak her zaman, her daim yanındayız. Kendisi ile olan hukukumuz geçmişten itibaren devam etmektedir. Bundan sonra da güzel hizmetler yapacağını ve güzel bir iz bırakacağı kanaati bizde hakimdir” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, 31 Mart'ta rekor bir oyla belediye başkanı seçildiğini ve sorumluluğunun daha da arttığını belirterek, “Biraz önce arkadaşlarımız ile de sohbet ederken, 17 yıldır AK Parti'nin içerisinde değişik kademelerde görev yapmamız hasebiyle, gerek Malatya'mızın 720 mahallesi olsun, gerek Battalgazi'mizin 102 mahallesi olsun, 326 caddesi ve 1836 sokağı ile, yöreyi biliyoruz. Yörelerin nelere ihtiyacı olduğunu, bugüne kadar neler yaptığımızı, neleri yapamadığımız ve neleri yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu şuurla, bu inançla ve bu azimle, gerek diğer resmi kurumlar olsun, STK'lar olsun, bunlarla beraber inşallah Battalgazi'deki vatandaşlarımızın yaşam standartlarını, yaşam kalitesini yükseltme adına elimizden gelen gayret ve çabayı sarf edeceğiz” diye konuştu.