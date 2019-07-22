Bitkin halde bulunan yaban keçisi tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Malatya'da bitkin haldeyken bulunun yaban keçisi bakımı ve tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, kırsal alandaki bir ağacın kenarında dağ keçisi olduğunu fark etti. Keçinin bitkin vaziyette olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları muayenede hayvanın gözünde enfeksiyon bulguları, aşırı sıcak ve beslenme yetersizliğine bağlı halsizlik ve zayıflık tespit etti. Göze pomad uygulaması, destekleyici bakım ve tedavi yapan ekipler, daha sonra keçiyi uygun bir yerde doğal ortamına bıraktı.