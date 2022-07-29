Bohçacı süsü ile hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı

Malatya'da kendilerine bohçacı süsü vererek girdikleri evlerde altın ve ziynet eşyası çalan 3 kadın suçüstü yakalandı. Kadınların Ev ve üst aramalarında çok sayıda altın ile ‘tektaş' yüzüğün ele geçirilirken 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde kendilerine bohçacı süsü vererek kilitli kapıların dillerini düşürmek suretiyle bir çok ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen üç kadını fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık amacıyla girdikleri bir evde suçüstü yakalanan H. K. ,G.G.,Z.G. gözaltına alındı.

Zanlıların üst ve ev aramalarında 6 adet ziynet eşyası, 5 bin TL para, 30 gram bilezik, 50 bin T L değerinde 2 alyans, 5 tektaş yüzük, 1 altın kolye, 5 taş yüzük, 1 çeyreklik bileklik ile 2 küpe ele geçirildi. Hırsızlık suçundan çok sayıda suç kayıtları bulunduğu öğrenilen zanlılar Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.