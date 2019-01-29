Boksta büyük başarı

Yeni Olimpiyat Spor Kulübü, Malatya Yıldızlar ve Büyük Bayanlar Boks Şampiyonası'nda 8 birincilik, 1'de ikincilik elde etti.

Malatya Yıldızlar ve Büyük Bayanlar Boks Şampiyonası, Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Yeni Olimpiyat Spor Kulübü, Yıldız ve Büyük Bayanlarda iyi dereceler elde etti.

Yeni Olimpiyat Spor Kulübü Başkanı Ramazan Yavuz, “Türkiye Boks Federasyonumuzun 2019 yılı faaliyet programında yer alan Yıldız ve Büyük Bayanlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 11-17 Şubat tarihleri arasında İstanbul Esenyurt Belediyesi Cumhuriyet Spor Salonunda yapılacak. Bu şampiyonaya katılmak için Malatya Yıldızlar ve Büyük Bayanlar Boks şampiyonası yapıldı. Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki gün süren şampiyonaya; Yeni Olimpiyat Spor Kulübü, Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, Ertaş Spor Kulübü, Jenkonedo Spor Kulübü, Turgut Özal Spor Kulübü katıldı. Çekişmeli geçen şampiyonada kurucusu olduğum ve aynı zamanda başkanlığını yürüttüğüm Yeni Olimpiyat Spor Kulübü hem yıldız bayanlarda hem de büyük bayanlar da takım halinde en çok birinci çıkaran kulüp oldu” dedi.

Yavuz, uzun süredir şampiyonaya hazırlandıklarını kaydederek, “Aylardır bu şampiyonaya hazırlanıyoruz. Emeğimizin karşılığını Malatya'da aldık. Ancak önümüzde Yıldızlar ve Büyük Bayanlar Türkiye Şampiyonası var. Türkiye şampiyonasında da Malatya olarak başarı sağlayacağımıza inanıyorum. Bu anlamda şampiyonaya katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum ve başarıların devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.