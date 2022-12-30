Bölge şampiyonasına katılmak için potaya yükseldiler

Malatya'da Okul Sporları Gençler Basketbol İl Birinciliği Şampiyonası Müsabakaları tamamlandı. Sporcu öğrenciler, bölge şampiyonasına katılmak için potaya top attılar.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Okul Sporları Basketbol Gençler İl Birinciliği Şampiyonası, Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılan müsabakalar sonunda tamamlandı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonunda, Final Koleji birinci, Kanguru Koleji ikinci ve Kernek Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer yetkili ve ilgililer takdim etti.

İl şampiyonu olan takım, bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil edecek.