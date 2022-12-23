Malatya'da Okul Sporlar Basketbol Genç Kızlar İl Birinciliği Şampiyonası tamamlandı. Sporcu öğrenciler, bölge şampiyonasına katılmak için ter döktüler.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Okul Sporları Basketbol Genç Kızlar İl Birinciliği Şampiyonası müsabakaları çekişmeli geçti.

Merkez Spor Salonunda yapılan müsabakalar sonunda, Akmercan Anadolu Lisesi birinci, Konak Anadolu Lisesi ikinci ve Şehit Zekeriya Bitmez Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcu ve takımlara, ödülleri yetkili ve ilgililer tarafından takdim edildi.

Birinci olan takım, bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil edecek.