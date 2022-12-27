Bölge şampiyonasına katılmak için ter döktüler

Malatya'da Okul Sporları Futbol Genç Erkekler İl Birinciliği Şampiyonası karşılaşmaları sonunda Spor Lisesi il birincisi olarak, bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil etme hakkını elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Okul Sporları Futbol Genç Erkekler İl Birinciliği Şampiyonası maçları çekişmeli geçti. Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik Sahada oynanan karşılaşmalar sonunda, Spor Lisesi birinci, Göztepe Anadolu Lisesi ikinci ve 2. OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakaların finalini tribünden takip eden, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Malatya Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, daha sonra dereceye giren sporcu ile takımlara madalya ve kupalarını verdi.