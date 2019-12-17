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Bölgede en fazla konut Malatya'da satıldı

Bölge illeri arasında en fazla konutun bin 244 rakamı ile Malatya’da satıldığı bildirildi.

Bölge illeri arasında en fazla konutun bin 244 rakamı ile Malatya'da satıldığı bildirildi.


Fırat Kalkınma Ajansı bünyesindeki iller arasında yer alan bölge illeri arasında Malatya'da geçtiğimiz Kasım ayında 1 244 konut satıldı. Malatya'yı 954 konut ile Elazığ takip etti.


Bingöl'de 2019 Kasım ayında 231 konut satıldı. Tunceli'de ise geçen ay 95 konut satıldı.


Bu arada, Türkiye'de geçtiğimiz Kasım ayında 142 bin 810 konut satıldığı kaydedildi.

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