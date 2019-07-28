Bölgesel Amatör Lig takımı Malatya İdmanyurdu'nda 2 transfer

Malatya İdmanyurdu transfer çalışmaları kapsamında Yusuf Kaygusuz ve Hamza Alper'i kadrosuna kattı.

Kulüp Başkanı Mehmet Gündüz, Yeni sezon öncesi kadrolarını güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Gündüz, "Bizler yönetim kurulu olarak transfer çalışmalarımızı titiz bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah yaptığımız ve yapacağımız transferlerle BAL liginden 3. Lige çıkmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Şu ana kadar takımıza büyük katkıları olan Onursal Başkanımız Teoman Mutlu'ya teşekkür ediyorum. Teoman başkanımızın takımımıza büyük katkıları olmuştur. Bu gün takımız başarılı olduysa ve buralara geldiyse Teoman Mutlu'nun maddi ve manevi destekleri sayesinde olmuştur. Bu desteklerinden dolayı şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım ve futbolcu kardeşlerim adına takımımızın onursal başkanı Teoman Mutlu'ya teşekkür ediyorum" dedi.

"Kadromuzu güçlendiriyoruz"

Mehmet Gündüz, transferle ilgili de konuşarak, "Uzun yıllardır Bölgesel Amatör Ligde adından söz ettiren Yusuf Kaygusuz kardeşimiz camiamıza katıldı. Kendisine hoş geldin diyor yeni sezonda kazasız belasız sakatsız bir sezon diliyorum. Yine aramıza katılan diğer bir futbolcumuzda Hamza Alper kardeşimizdir. Hamza Alper futbola Yeni Malatyaspor takımında başladı son olarak Malatya Demirspor'da dikkatleri üzerine çekti. Gelecek planlanmamızda büyük umutlarla transfer ettik bu kardeşimizi. de aramıza katıldığından dolayı kendisine hoş geldin diyor yeni sezonda başarılar diliyorum" diye konuştu.