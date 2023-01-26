Böylesi ilk kez gürüldü: Kırağı ağaçların dallarını kırdı

Malatya'da etkili olan soğuk hava nedeniyle oluşan kırağı kayısı ağaçlarına zarar verdi. Çok sayıda ağacın zarar gördüğü Akçadağ ve Darende ilçelerinde daha önce benzer bir durumun yaşanmadığı öğrenildi.

Malatya'da bir süredir etkili olan soğuk havanın beraberinde getirdiği kırağı il genelindeki bir çok kayısı bahçesine zarar verdi. Özellikle Akçadağ ve Darende ilçelerinde etkili olan kırağı nedeniyle çok sayıda kayısı ağacının dalları kırıldı.

“Daha önce böyle bir şey görmedik”

Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde yaşayan kayısı üreticisi 65 yaşındaki Ömer Özbay daha önce benzer bir durumla karşılaşmadıklarını belirterek, "Köyde ikamet ettiğimiz için bu olayları yaşayarak biliyoruz. Biz bu sise kara duman diyoruz. Yakın zamanımızda bölgede bu kadar sis kırağı görülmedi. Kırağının kayısı ağaçlarına zararı oluyor bu kar değil ağaçlarının kırılması zayıflaması öz suyunu kayıp etmesiyle meydana geliyor. Mahallemizde bu zamana kadar kırağı kaynaklı ağaçların dal kırılması olmadı bu afet gibi bir şey” dedi.

“Bölge 10 gündür sis ve kırağı altında”

Akçadağ - Darende koridorunda yaklaşık 10 gündür etkili olan sis ve kırağının bölgedeki etkisini devam ettirdiğini aktaran bir başka kayısı üreticisi Ahmet Kaya ise “ Yaşım 65 böylesini ilk defa gördüm. Bölge kırağı altında. Ağaçların dalları kırılıyor. Sıkıntı bir dönem sıkıntılı bir süreç inşallah bir yağ kar veya yağmur yağışı olurda kırağı ortadan kalkar” diye konuştu.

Öte yandan hasar tespiti için sahada bulunan ekiplerin ağaçlardaki kütlelerin kardan mı yoksa kırağıdan mı kaynaklandığını araştırdığı öğrenildi.