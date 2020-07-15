İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Boynuna ip dolanan kedi, boğulmaktan son anda kurtuldu

Malatya’da boynuna ip dolanan ve boğulma tehlikesi geçiren yavru kediyi, 9 yaşındaki Yağmur çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtardı.

Malatya'da boynuna ip dolanan ve boğulma tehlikesi geçiren yavru kediyi, 9 yaşındaki Yağmur çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtardı.


Kent merkezindeki bir pasajın çatı kısmında kabloya dolanan yavru kediyi gören vatandaşlar, kediyi kurtarmak için uğraştı. Kedinin düşmemesi için de uğraşan vatandaşlar, gittikçe kabloya dolanan kedinin boğulmaması için yoldan geçen 9 yaşındaki Yağmur'dan yardım istediler. Çevredekilerin sırtına çıkan Yağmur, ipe dolanan yavru kediyi kurtararak aşağı indirdi.


Boğulmaktan son anda kurtulan yavru kediye esnaf su ve yem verirken, Yağmur'a da teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.