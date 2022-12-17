Boyraz'dan 6. Bölge teşvik teşekkürü

2‘inci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili ve Malatya Sanayi ve Ticaret Odası (MTSO) yönetim kurulu üyesi Mahmut Boyraz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Malatya'nın 6. Bölge teşviklerinden faydalanmaya devam edecek olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

2‘inci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkan Vekili ve Malatya Sanayi ve Ticaret Odası (MTSO) yönetim kurulu üyesi Mahmut Boyraz, Malatya'nın da aralarında bulunduğu Cazibe merkezlerine yönelik 6.Bölge devlet teşviklerinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı kararıyla uzatıldığını söyledi. Kararın iş dünyasını sevindirdiğini kaydeden Boyraz, “Malatya ekonomisi ve sanayi için büyük bir önemi olan 6. Bölge teşviklerinin devamı noktasında alınan karar için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese Malatya iş dünyası adına teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu