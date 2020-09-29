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Boztepe Barajı Mesire Alanı yapılıyor

Malatya’nın Yazıhan ilçesinde Boztepe Barajı Mesire Alanı yapılıyor.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde Boztepe Barajı Mesire Alanı yapılıyor.


Yazıhan Kaymakamı Bülent Şimşek, Boztepe Recai Kutan Barajı'nda yapımı devam eden Boztepe Barajı Mesire Alanına giderek yerinde incelemelerde bulundu. Boztepe Barajı Mesire Alanı'nda çalışmaların devam ettiği ve önümüzdeki ilk baharda tamamlanmasının beklendiği öğrenildi.


Ardından Boztepe Mahallesini ziyaret eden ve hane ziyaretlerinde bulunan Kaymakam Şimşek, vatandaşlarla sohbet etti ve ailelerin taleplerini dinledi.

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