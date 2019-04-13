Bozulan aracı bisikletle çekti

Malatya'da bir kişi bozulan bir aracı bisikletiyle çekti. Sosyal medyada paylaşılan bu anlar binlerce kez izlend,.

İlginç olay Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Arap Osman Kavşağında meydana geldi. Bir sürücüye ait aracın bozulması üzerine bölgeden geçen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi çekme halatını bisikletine bağladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında aracı çekmeye başlayan bisikletli vatandaş, kavşaktan dönerken diğer araçlara da durmaları için işaret yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tıklanma rekorları kırarken vatandaşlar görüntülere ‘ilginç bir durum' yorumunda bulundu.