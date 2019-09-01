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BTC Türk Yeni Malatyaspor: 0 - Alanyaspor: 3 (ilk yarı)

BTC Türk Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 3.

BTC Türk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını konuk ekip 3-0 galip tamamladı.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


19. dakikada sağ kanattan Juanfran'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Ceyhun'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1


22. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Fernandes, Fernolle'nin sağından topu filelere gönderdi. 0-2


26. dakikada ceza sahasının hemen dışından serbest vuruş kazanan Yeni Malatyaspor'da topun başına geçen Guilherme'nin direkt kaleyi gönderdiği şutta kaleci Marafona meşin yuvarlağı çift yumrukla uzaklaştırdı.


44. dakikada defansın arkasına atılan pasla buluşan Papiss Cisse, topu ağlara yolladı. 0-3



Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Alper Ulusoy, Mehmet Metin, Özgür Ertem


BTC Türk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe, Özer, Sakıb, Mina, Donald, Guilherme, Robin, Fofana, Bifouma, Jahovic


Yedekler: Ufuk, Mustafa, Chebake, Rahman Buğra, Chaaleli, Ahmed, Erkan, Acquah


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Alanyaspor: Marafona, Steven Caulker, Juanfran, N'Sakala, Welinton, Junior Fernandes, Manolis Siopis, Anastasios Bakasetas, Ceyhun, Efecan, Papiss Cisse


Yedekler: İsmail Ünal, Kaan Kanak, Giorgos Tzavellas, Hasan Ayaroğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Musa Çağıran, Djalma Campos, Tayfur Bingöl


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Ceyhun (dk. 19), Junior Fernandes (dk. 22), Papiss Cisse (dk. 44) (Alanyaspor)


Sarı kartlar: Sakıb, Özer (Yeni Malatyaspor)

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