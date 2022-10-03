Bu evin pencerelerini gören bir daha bakıyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde duvar kalınlığı bir metre olarak kerpiçten inşa edilen 100 yıllık evlerin pencerelerini görenler bir daha bakıyor. Asırlık tek odalı evlerin yekpare ve tavana yakın pencereleri görenler şaşırıyor.

Akçadağ ilçesinde yaklaşık 300 kişinin yaşadığı 80 haneden oluşan Küçükkürne Mahallesi'nde yaklaşık 100 yıl önce duvar kalınlığı 1 metre olarak kerpiçten ve tek odalı olarak inşa edilen evlerin pencerelerini gören şaşkınlığını gizleyemiyor. Mahallede günümüze ulaşmayı başaran 3 evde tavan seviyesinde ve yekpare olarak oluşturulan pencereler, yer alıyor. Mahalle de bulunan üç benzer yapındaki evlerden birinde yaşayan İsmail Aslan atalarından kalma yapıları koruyarak yeni nesillere miras bırakmak istediklerini belirterek evin yıkılmaması için geçtiğimiz yıllarda çatı yaptırdıklarını söyledi.

“Yeni nesillere miras bırakmak istiyoruz”

Tek odalı, duvar kalınlığı yaklaşık 1 metre olan evlerde halen yaşamaya devam ettiklerini ifade eden Aslan, ”Bu ev dedemizden kalma. Bölgede benzer üç ev daha var. Geçtiğimiz yıllarda çökmemesi için çatı yaptırdık ve halen burada yaşamaya devam ediyoruz. 10 çocuğumuz da bu evde büyüdü. Evin yeni nesillere miras kalması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi

“Güvenlik nedeniyle pencereler yekpare olarak yapılmıştır”

Evlerin kışın sıcak yazın ise serin tutması için kerpiçten inşa edildiğini kaydeden Aslan, “Pencerelerin yüksekte ve küçük olmasının nedeni daha önceki yıllarda bölgede eşkıyalar camlara ateş açarmış. Pencereler yüksek ve küçük yapılarak benzer bir olayda evde yaşayanların zarar görmemesi hedeflenmiş" diye konuştu

10 çocuğunu büyüttüğü evde eşiyle birlikte yaşadığını söyleyen Fadime Aslan ise zamanla tahrip olan evin bir kısmını kendi imkanları ile restore ettiklerini söyledi.