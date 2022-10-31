İhlas Haber Ajansı

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Bu kadarına da ‘pes' dedirten olay

Malatya’da seyir halindeki bir kamyonun arkasına takılan motosiklet sürücüsü görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Malatya'da seyir halindeki bir kamyonun arkasına takılan motosiklet sürücüsü görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Bu kadarına da ‘pes' dedirten olay ise anbean kameralara yansıdı.


Olay, akşam saatlerinde Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte seyir halinde olan bir kamyonun arkasına takılarak ilerleyen motosiklet sürücüsünü görenler gözlerine inanamazken o anlar ise anbean cep telefonu kameralarına yansıdı. Bu kadarına da ‘pes' dedirten olayda hayatını hiçe sayan motosiklet sürücünün kamyonunun arkasında dakikalarca ilerlediği görülüyor.

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