Bu kirazdan isteyen herkes yiyebilir

Malatya'da bir vatandaş, bahçesinden yola sarkan kiraz ağacından isteyen herkesin meyve yemesi için dallara ‘İsteyen rahatlıkla yiyebilir, helal olsun' yazdı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Eskimalatya Mahallesi'nde yaşayan Nedim Ulubaba, bahçesinden yola sarkan kiraz ağaçlarındaki meyveleri isteyen herkesin yiyebilmesi için örnek bir davranış sergiledi. Dalların üzerine ‘İsteyen herkes yiyebilir, helal olsun' yazısını yazan Ulubaba, “Balkondan bakarken bazı vatandaşların çekinerek kiraz kopardığını görünce aklıma böyle bir fikir geldi. Bizler Malatyalılar olarak Battalgazi'nin torunları olarak misafirperver gönlü açık insanlarız. Bu şekilde yaparak isteyen herkesin gönül rahatlığı ile canı çektiğinde kirazları yemesini istedik” diye konuştu.

Bahçesinin Tarihi Battalgazi Ulu Camisi yolu üzerinde olduğunu ve yabancı misafirlerin de buradan çokça geçtiğini belirten Ulubaba, “Kısmet olursa yazın da kayısıları getirip evin önüne koyacağım, isteyen aynı şekilde alıp yiyebilir” dedi.

Bahçeden sarkan kiraz dallarındaki yazıyı okuyan vatandaşlar ise kirazların tadına bakıyor.