Bu lokantaya çat kapı gelen aç kalıyor

Malatya'da hizmete giren bir tava lokantasına, randevusuz gelen müşteriler aç kalıyor.

Malatya'da esnaflık yapan Serhat Kaynar, açtığı yeni işyerinde ilginç bir uygulama başlattı. Tamamen randevu sistemi ile çalışılan lokantada, çat kapı gelen müşteriler aç kalıyor. Bu şekilde müşterilerine aha iyi hizmet etmeyi amaçladıklarını belirten işletme sahibi Kaynar, “Çat kapı gelen müşterilerimiz bizde yemek bulamıyor. Bir gün öncesinden en az bize sipariş geçiyor ve en az beş kişilik olmak şartıyla tabi” ifadelerine yer verdi. Lokantalarında kuzu tandır, patlıcan kebap, kağıt kebap, gerdan kebabı gibi siparişleri müşterilerine sunduklarını kaydeden Kaynar, “Tamamen kişiye özel siparişleri hazırlıyoruz ve müşteri randevu saatinde geldiği zaman direk sıcak sıcak masasına yemeği indiriyoruz. Genelde bekleyen yemekler lezzetinden ödün veriyor, ama biz randevuya göre pişirme süresini ayarlıyoruz o yüzden de değerli müşterilerimize eşsiz lezzetler sunuyoruz” dedi.

Malatya Mutfağı ve Yemek Kültürü kitabıyla bilinen Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü İbrahim Halil Kılıç ise turizmin artık deniz ve kumdan uzaklaşarak kültür turizmine kaydığını belirterek, "Özellikle bu kültür turizm içerisinde de gastronomi turizmi hem dünya hem de ülkemizde yeni alanlar kazandırmış durumdadır. Bu gün Malatya'da işletmeye açılanan bu işletme de Malatya'nın yöresel tava yemeklerinin sipariş üzerine kişiye özel sipariş özelliğiyle yapması ayrı bir özellik katıyor” şeklinde konuştu.