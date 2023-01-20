Bu okulda ders zili hem öğrenci hem veliler için çalıyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Orduzu İlkokulunda köy yaşam merkezleri projesi çerçevesinde açılan kursta eğim alan veliler hem çocukları ile vakit geçiriyor hem de dikiş nakış öğreniyor.

Millî Eğitim Bakanlığının hayata geçirdiği köy yaşam merkezleri projesiyle kullanılmayan köy okulu binaları, ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphanelere dönüştürülüyor. Projeyle kullanılmayan köy okulları onarımdan geçirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, bilim okulu gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürülerek öğrencilerin ve vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bu çerçevede Battalgazi ilçesinde bulunan Orduzu İlkokulu'nda açılan kursta eğim alan veliler hem çocukları ile vakit geçiriyor hem de dikiş nakış öğreniyor.

“Kurs sayesinde öğrenci ve veliler birlikte eğitim alıyor”

Eylül ayı ile birlikte başlayan kursun Haziran sonuna kadar devam edeceğini kaydeden eğitmen Sevil Çimen Çankaya, "Kursumuz Eylül ayında başladı Haziran ayı gibi de son bulması bekleniyor. Okul sezonu ile başlayıp okul sezonu ile bitiyoruz. 12 kursiyerimiz var. Kursiyerlerimiz burada dikiş, nakış öğrenerek, çeyiz ürünleri, ev tekstil gibi ürünler üretiyorlar. Kursiyerlerimiz kendi ürettiklerini kendileri için yapıyorlar. İhtiyacı olanlar sipariş alarak kazanç da elde edebiliyor. Kursumuz, günde 6 haftada 30 saat. Kursiyerlerimiz hangi modülde eğitim almışlarsa kurs sonunda ona göre belge almaya hak kazanıyorlar. Bakanlığımızın açmış olduğu kursta veliler ile öğrencilerin aynı ortamda olma imkanı sunuyor” dedi

“Çocuğumla okula birlikte gelip gidiyoruz”

Kursların önümüzdeki yıllarda da devam etmesini beklediklerini ifade eden Perihan Vural ise "Kızım 3'üncü sınıf öğrencisi birlikte okula gidip geliyoruz. Gözüm kızımın üzerinde birlikte gelince o da heyecan yapmıyor, dersine adapte oluyor. Kursta dikiş, nakış öğreniyoruz. Evdeki kumaşları getirip burada değerlendiriyoruz çocuklarımıza faydamız olsun diye. Kursa 3 aydır başladık sene sonuna kadar devam edecek. Umarım sürekli olur bizde çocuklarımızla birlikte seneye de geliriz" ifadelerini kullandı

“Kızım hem gözümün önünde oluyor hem de bir şeyler öğreniyorum”

Bir diğer öğrenci velisi Vahide Saka'da projenin kendilerini çok mutlu ettiğini aktararak, “Kızım 2'nci sınıfa gidiyor onunla birlikte okula geliyoruz. Ben kursa geliyorum kızım okula. Evde getirdiğimiz kumaşları değerlendirip dikiş nakış öğreniyoruz aynı zamanda gözüm kızımın üzerinde oluyor. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu