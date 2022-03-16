Bu sporda en iyi tırmanan madalya kazanıyor

Malatya'da, , Minik-Küçük-Yıldız Genç Spor Tırmanış İl Birinciliği yarışmaları çekişmeli geçiyor.

İnönü Üniversitesi Besyo Salonu'nda devam eden ve 17 Mart'ta sona erecek olan Minik-Küçük-Yıldız Genç Spor Tırmanış İl Birinciliği yarışmasında 120 sporcu mücadele ediyor.

Minik-Küçük-Yıldız Genç Spor Tırmanış İl Birinciliği yarışması sonunda dereceye girecekler, gurup şampiyonasında Malatya'yı temsil edecekler.