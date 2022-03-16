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Bu sporda en iyi tırmanan madalya kazanıyor

Malatya’da, , Minik-Küçük-Yıldız Genç Spor Tırmanış İl Birinciliği yarışmaları çekişmeli geçiyor.

Malatya'da, , Minik-Küçük-Yıldız Genç Spor Tırmanış İl Birinciliği yarışmaları çekişmeli geçiyor.


İnönü Üniversitesi Besyo Salonu'nda devam eden ve 17 Mart'ta sona erecek olan Minik-Küçük-Yıldız Genç Spor Tırmanış İl Birinciliği yarışmasında 120 sporcu mücadele ediyor.


Minik-Küçük-Yıldız Genç Spor Tırmanış İl Birinciliği yarışması sonunda dereceye girecekler, gurup şampiyonasında Malatya'yı temsil edecekler.

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