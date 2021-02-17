Budak: “Üye işletmelerimize 2 Bin TL'lik destekte bulunacağız”

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, üye işletmelere 2 bin TL'lik destekte bulunacaklarını açıkladı.

TÜRES Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak, yeme içme sektörünün pandemiden olumsuz etkilenmemesi için gerekli desteğin hem devlet tarafından hem de TÜRES tarafından verileceğini dile getirdi. Üye işletmelerine 2 bin TL'lik destekte bulunacaklarını kaydeden Budak, “Yeme içme sektörü pandemi etkisiyle büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bu süreçte sadece paket servis yapabilen işletmeler kira, fatura, vergi, SGK, kredi ödemeleri gibi çok sayıda gider kalemini ödemekte zorlanıyor. Esnafın bu sıkıntılı sürecinde yanında olmak için Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) olarak üyelerimize 2 bin TL kira yardımında bulunacağız" ifadelerine yer verdi.

TÜRES olarak TSE ile protokol imzaladıklarını da kaydeden Budak, "Temizlik, hijyen, gıda güvenliği gibi konularda şartları harfiyen yerine getiren işletmelere COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi veriyoruz. Bu belgeye sahip olan ve iyi niyeti suiistimal etmeyecek binlerce işletme var. Gelin, HES kodu ile bu işletmeleri açalım. 5 önerimiz var. Öncelikle bir an önce ‘en sert tedbirlerle', gerekirse ilk etapta yüzde 50 kapasite ile açalım.

Daha sonra hijyen kuralları en katı şekilde uygulansın. Tedbirlere uymayanlar gerekirse kapatılsın. Yine müşteriler HES koduyla restoranlara girsin. Bir başka madde yeme-içme sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik verilsin, risk en aza indirilsin. Ve sonuncusu masalar arası sosyal mesafeye dikkat edilsin, uymayanlara ağır cezalar verilsin” diye konuştu.