Bülbüloğlu, “Kentsel dönüşüm hızlandırılmalı ve vatandaşlarımız bilinçlendirilmeli”

Malatya'nın deprem kuşağında ve her zaman risk altında olduğunu belirten Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, “ Kentsel dönüşümün hızlanmaması veya bu yapıların dönüştürülmemesi önümüzdeki günlerde aynı sorunları tekrar gün yüzüne çıkaracaktır. Burada herkese büyük görev düşüyor” dedi.

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, geçtiğimiz günlerde Türkiye Gazeteciler Federasyonu yönetimine seçilen Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. MGTC yönetiminin de hazır bulunduğu ziyarette kısa bir konuşma yapan Cemiyet Başkanı Mehmet Aydın, Malatya'da çöken 2 katlı bina olayının ardından deprem olduğuna dikkat çekerek, “ Dört gün önceki vahim kaza oldu ve bugün de bir deprem oldu. Bu da bize gösterdi ki Malatya'daki binaların sağlamlığı ne denir ne değildir diye kafamızda soru işaretleri oldu. Yetkililerden biran önce binaların sağlamlığı ile ilgili bir çalışma bekliyoruz” dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu yönetimine seçilen Mehmet Aydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını belirten Bülbüloğlu, “Başkanıma yeni görevinde başarılar diliyorum. Bugün basın camiamız kamu menfaati ve denetleme görevi üstlenmiş çok önemli bir kurum. Bu anlamda da bu denetlemeyi hem sizler hem bizler sivil toplum örgütü olmanın gerekliliği neticesinde yapma sorumluluğunu hissediyoruz. El birliği ile bizler çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

2 katlı binanın çökmesi ve deprem olayına değinen Bülbüloğlu, “ 4 gün önce üzücü bir olay yaşadık. Can kaybı olmadan hafif atlatılmış ancak tekrarının olma ihtimali çok yüksek bir konuyla karşı karşıya kaldık şehrimizde. Bugünde bir deprem yaşadık herhangi can ve mal kaybımız yok. Allah tekrarını nasip etmesin. Biliyoruz ki Malatya'mız deprem kuşağında olan illerden biri ve her zaman risk altındayız. 24 Ocak iki yıl önce yaşadığımız depremde de bunu bir kez daha gördük. Tabi ki biz sorunlarımızı her zaman olay başımıza geldiği aşamada konuşup devamında da unutuyoruz. Bu konuyu ele alarak kentsel dönüşümü hızlandırılması anlamında ve vatandaşımızın bilinçlendirilmesi anlamında bizim bu işte sorumluluğumuzun çok önemli olduğunu hissediyoruz” diye konuştu.