Bülent Tüfenkci: “15 Temmuz milletin direnişiydi, şahlanışıydı”

Tüfenkci, "Darbenin olduğu gün herkes sahalardaydı. Çünkü o milletin destanıydı, direnişiydi ve şahlanışıydı" dedi.

Ak Parti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular cemiyetini ziyaret etti. Burada Cemiyet Başkanı Mehmet Aydın'la yerel basının sorun ve taleplerine ilişkin istişarelerde bulunurken gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'nin bedel ödediğini ve bedel ödemeye devam ettiğini ifade eden Tüfenkci, “ 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü üzerinde zaman geçmesine rağmen hala şu veya bu şekilde izlerini taşınan ve Türkiye'nin o darbe girişiminin bedelini ödediği ve ödemeye de devam ettiği dönemlerden geçiyoruz. Belki bazı insanlarımız çok çabuk unutabiliyorlar. Bazıları bu darbe girişimine darbe girişimi bile diyemiyorlar. Şu bir gerçek 15 Temmuz'da maalesef içimizdeki hainler bu millete silah doğrultabildiler. 250 yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Şehit oldu. Milletimizin demokrasiden yana tavır alması bu hain darbe girişimini önlemiş oldu. Milletimiz 15 Temmuz'u unutmadı. Unutmayacağına da inanıyorum. Çünkü o milletin bir direnişiydi. Milletin bir destanıydı. Milletin şahlanışıydı. Sivil iradenin bu ülke için ne kadar gerekli olduğu göstermesi bakımından önemliydi. O gün sahada şu veya bu görüşte olan değil herkes vardı. Herkesin tek amacı vardı. Bu darbe girişimini önlemek. Kısa zamandaki alınan tedbirlerle o yaralar sarıldı. Onların hesabı soruluyor. Sorulmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Kayısıda Malatya çiftçisinin güzü gülüyor”

Kayısının, Türkiye'de tescilli üç üründen biri olduğuna ve kayısı ile ilgili sorunlara değinen Tüfenkci, “Malatya için tam da kayısı mevsimi. Kayısı Malatya için önemli. Yıllarca Malatya'da kayısı hep sorun olarak görülüyordu. Malatya'ya kayısı lisanlı depoların yapılması ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin(TMO) alım yapılmasıyla beraber 2 senedir Malatya çiftçisinin yüzü gülüyor. Kayısı Türkiye'de tescilli üç üründen birisi. İlgili kurumlarımız sahip çıkarak bu Avrupa coğrafi tescil işaretinin de getirdiği avantajı kullanır hale geliriz. Bundan sonra yapacağımız bir yandan kaliteyi arttırmak bir yandan da kayısını üretim sorunlarına odaklanarak üretimin kalitesini arttırmaya yönelik ve yurt dışında yeni pazarlar aranması lazım. Önümüzdeki dönem içerisinde kayısının sorunlarını giderme anlamında hep beraber gayret gösteririz” dedi.

Ülkemizi ve dünyamızı etkisi altına alan covid 19 pandemi sürecini Türkiye'de iyi bir şekilde yönetildiğini ve Türkiye'nin parmakla gösterilen bir ülke haline geldiğini belirten Tüfenkci,“ Ülkemizin ve dünyanın pandemi salgınıyla mücadele süreci var. Türkiye'de hiçbir zaman hasta seçimi olmadı. Şimdide aşı üreticisi olmamamıza rağmen aşılama oranlarımızla ve hızımızla dünyada parmakla gösterilen bir ülke konumundayız. Yerli aşımız da ekim ayı gibi çıkarttığımızda Türkiye bu mücadelede çok öne geçmiş oluyor” ifadelerini kullandı.