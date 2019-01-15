Bulut: "Sonuna kadar bu savaşı sürdüreceğim"

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, "Benim verdiğimiz bir söz var; ne olursa olsun takımımın başında sonuna kadar duracağım. Ekibimle, futbolcularımla birlikte sonuna kadar bu savaşı sürdüreceğim. Bu da mayısın sonuna kadar" dedi.

Bulut, 10 günlük bir kamp dönemi geçirdiklerini anımsatarak, "Devre arası kamp çalışmalarımız kapsamında iki hazırlık maçı oynadık. Hazırlık maçlarında da eksikliklerimizi gördük. Neyi daha eksik yaptığımız durumları görmüş olduk. Her iki hazırlık maçının da olumlu geçtiğini söyleyebilirim. Bir iki tane ufak sakatlıklarımız oldu. Mustafa Akbaş, Rahman Buğra Çağıran ve Eren Tozlu sakatlandı. Maalesef Adem Büyük de sakatlandı. Saha şartları uygun olmadığından dolayı suni çimde antrenman yapmak zorunda kaldık. Adem orada bileğini burktu, doktorun raporuna göre 5-6 hafta aramızdan ayrı kalacak. Yapacak bir şey yok. Şuan bunlarla mücadele etmek zorundayız. Maçlara 11 kişi çıkabiliyorsak iyi, çıkıp o arkadaşlarımızla mücadelemizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

Transferle ilgili fazla konuşmak istemediğini dile getiren Bulut, "İki önemli futbolcumuzu satmış olduk. O transferlerden de kulübümüz gelir elde etti. Transferle ilgili fazla bir şey söyleme istemiyorum. Bugüne kadar yeterince konuştum. Açıklamalarımın da içeriği belli. Verdiğim raporda belli. O yüzden bende sizin gibi, bir taraftar gibi, herkes gibi bekliyorum. O konuları transfer komitemiz ve başkanımızla görüşmeniz daha iyi olur. O konuyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Bulut, bir gazetecinin, 'Geçtiğimiz günlerde istifa etmeyi düşündüğünüz yönünde haberler çıktı. Bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı?' sorusuna, "Haberi yapan arkadaşa sormanız gerekiyor, ben hala takımımın başındayım. Benim verdiğimiz bir söz var; ne olursa olsun takımımın başında sonuna kadar duracağım. Ekibimle, futbolcularımla birlikte sonuna kadar bu savaşı sürdüreceğim. Bu da mayısın sonuna kadar" cevabını verdi.

Bulut, ligin ikinci yarısına ilişkin, "Kamp dönemi çok iyi geçti. Genç arkadaşlarımızı gördük. İyi performans gösteren genç arkadaşlarımız oldu. İnşallah o olumlu kamp dönemimizi maçlarımıza en iyi şekilde yansıtmaya çalışacağız. Yolumuza galip gelerek devam etmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncuların genel durumlarından memnun olduğunu ifade eden Bulut, "Robin Yalçın bize iyi uyum sağladı. Barış'ta üzerine koyarak gidiyor. Son vuruşlarında biraz eksik olsa da pozisyonlara giriyor. Gole yakın oynuyor. Önümüzdeki antrenman ve maçlarda da bunları geliştirip, golleri de atacaktır" şeklinde konuştu.

Bulut, Dia'nın yeniden Malatya'ya gelmesiyle ilgili, "O konuyla ilgili yönetime açıklamamı yaptım. Ona göre de davranacaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

Bulut, bir gazetecinin, "İlk 11'de sürekli oynayan iki oyuncunuz transfer oldu, yerleri doldu mu?' sorusuna ise, "Birinin doldu diğerinin dolmadı henüz. Forvette şuanda yaptığımız bir transfer yok. Defansta Mustafa Akbaş'ı aldık o da maalesef kampta ufak bir sakatlık geçirdi ve dört hafta sonra bizimle birlikte olacak. Şu an durum bu" cevabını verdi.