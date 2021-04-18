Bulutlu'daki deprem evlerinin geçici kabulü yapıldı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından geçici kabulü yapılan Bulutlu Mahallesi'ndeki köy evlerinde incelemelerde bulundu. Güder, tamamlanan ev ve ahırların anahtar teslimi için gün sayıldığını belirtti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Acun ile birlikte 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli olan ve Malatya'yı da büyük oranda etkileyen 6.8 şiddetindeki depremde Bulutlu Mahallesi'nde evleri hasar gören depremzedeler için TOKİ tarafından yapılan tek katlı çelik konstrüksiyonlu köy evleri ve ahırlarda incelemelerde bulunarak, bilgi aldı. 81 dönüm arazi üzerine yapılan ve TOKİ tarafından geçici kabulü gerçekleşen 20 köy evi ile ahırları tek tek gezen Başkan Güder, depremzede ailelerin yaralarını sarmak için hükümet ve yerel yönetimler olarak tüm imkanların seferber edildiğine dikkat çekti. Yapımı tamamlanan köy evi ve ahırların anahtar teslimi için de gün saydıklarını dile getiren Başkan Güder, 2. etap çalışmaları kapsamında yer alan 8 adet köy evi ve ahırın da yapımının kısa sürede tamamlanacağını vurguladı. TOKİ tarafından bir dönümlük araziler üzerinde oluşturulan ve brüt 90 metrekare büyüklüğe sahip olan köy evleri projesinin örnek teşkil ettiğini belirten Başkan Güder, Bulgurlu, Göller ve Karaköy mahallelerinde de köy yerleşke alanlarının oluşturulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulundukları müjdesini verdi.

“Geçici kabulleri yapıldı”

20 adet evin geçici kabullerinin yapıldığını açıklayan Saha Sorumlusu İnşaat Mühendisi Okan Yılmaz, “Yapımı tamamlanan 20 tane evimizi TOKİ'ye teslim edilmiş durumda. Geçici kabulleri yapıldı. 2. etap çalışmalarımızda 8 ev ve ahırlarımızın çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Onlarda bitme aşamasına gelmiş durumda. Vatandaşlarımız evlerine gelerek, musluklarını açıp oturabilir vaziyette bulacaklar. İnşallah kısa bir süre içinde evlerin teslimleri yapılacaktır. Depremzede ailelerimiz sürekli gelip evlerini geziyorlar. Gerçekten çok memnun bir şekilde buradan ayrılıyorlar” şeklinde konuştu.

“Büyük gayretler ortaya koyduk”

Battalgazi Belediyesi olarak depremzedelerin mağduriyetlerinin zaman kaybedilmeden giderilmesi için büyük gayretler ortaya koyduklarını hatırlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ”24 Ocak Elazığ depreminden en çok etkilenen Battalgazi ilçemizdeki Bulutlu mahallemizde, 34 evimiz ağır hasar almıştı. Depremzede ailelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için konteyner evlerimizi köy yerleşkesine kurduk ve akabinde depremzede aileler için yapılacak evlerin yer tespitini gerçekleştirdik. Zaman kaybetmeden TOKİ'ye teslim ettik. Konutların yapımına kısa süre içinde başlanıldı. Gerek hükümet gerekse de yerel yönetimler olarak depremzede ailelerin mağduriyetlerini gidermek için büyük gayretler sarf ettik. Özellikle şuanda burada güçlü hükümet, güçlü iktidarın hangi sorun ve sıkıntı olursa olsun, kısa sürede bu sorunların üstesinden gelebildiğine tanıklık etmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yapımı biten evler, 2 ay içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek”

Yapımı tamamlanan evlerin 2 ay içinde tesliminin yapılacağı müjdesini veren Güder, “Her ne kadar yapımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından yürütülse de bizler de Battalgazi Belediyesi olarak sürekli çalışmaları yakından takip ediyoruz. Herhangi bir aksaklık var mı, varsa eğer bunun çözümü için gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Yaptığımız görüşmelerde evlerin çoğunluğunun hazır olduğunu ve vatandaşlara teslim edilmesi için gün saydığını öğrendik. İnşallah yapımı tamamlanan evlerimizi 2 ay içerisinde sahiplerine teslim edeceğiz. Depremzede ailelerimiz çekilecek olan kuraların ardından evlerine kavuşmuş olacak. Evin planına baktığımız zaman çok kullanışlı evler. Vatandaşımız bir hayli memnun. Onlar memnun olunca bizim omzumuzdaki yük biraz daha hafifliyor. İnşallah buralar eskisi gibi cıvıl cıvıl bir hal alacak” şeklinde konuştu.

“İlgili bakanlıklara girişimlerde bulunduk”

Köy evi projelerinin örnek teşkil ettiğini vurgulayan Başkan Güder, “TOKİ tarafından yapılan köy evleri projesi, örnek teşkil edecek projeler arasında yerini alıyor. Vatandaşlarımıza da örnek oluyor. Battalgazi Belediyesi olarak Bulgurlu, Göller ve Karaköy mahallelerimizde yerleşke alanları oluşturulması için ilgili bakanlığa girişimlerde bulunduk. Hem görsellik hem sağlamlık hem de vatandaşlarımızın yaşantısı açısından kolaylıklar sağlayacak. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediyemize şükranlarımız sunuyorum” diye konuştu.