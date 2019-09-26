Bursa'da Arapgir rüzgarı

Bursa'da gerçekleştirilen 4. Anadolu Günleri Fuarında yer alan Arapgir Belediyesinin standı büyük ilgi gördü.

Malatya'nın tarihi ve turistik yerleri ile yemek kültürü tanıtıldığı 4. Anadolu Günleri Fuarında Arapgir Belediyesi'de katılarak ilçenin zengin mutfak kültürü ve yöresel yemeklerinin de tanıtımını yaptı.

Bursa ve çevre illerden fuara gelerek Arapgir standını ziyaret eden katılımcılar Arapgir'in Coğrafi İşaretli ürünleri mor reyhan ile köhnü üzümünün yanı sıra kendilerine sunulan yöresel lezzetlerinin tadına bakma fırsatı buldu. Arapgir'in Coğrafi İşaretli ürünleri mor reyhan ile köhnü üzümünün öne çıktığı 4 gün sürecek olan fuarı değerlendiren Arapgir Belediye Başkanı Cömertoğlu,"Bursa il Dernekleri Federasyonu'nun (BİLDEF) bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Anadolu Günleri Fuarında Arapgir'in tarihi ve kültürel özelliklerini tanımın yanı sıra yapılan hizmetler ve projemizi katılımcılara aktararak bilgilendiriyoruz.Başta Köhnü üzümü ve reyhan çayı olmak yaptığımız yöresel ikramlarla ilgi odağı haline gelen standımız çok büyük ilgi gördü.Standımızı ziyaret eden valilerimizi, milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı, müsteşarlarımızı, dernek başkanlarımızı ve gurbetçilerimizi en iyi şekilde misafir ederek gelen misafirlerimize üzüm, reyhan çayı ve hediye ettik.Programın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu